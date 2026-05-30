ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Προφυλάσσεται ο Σλούκας, εκτός από το Game 2

Ο Κώστας Σλούκας θα προφυλαχθεί από τον Εργκίν Αταμάν στη δεύτερη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, για τα ημιτελικά της GBL, μετά την επιστροφή του στη δράση έπειτα από την επέμβαση στο γόνατο.

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να επιλέγουν να προφυλάξουν τον αρχηγό τους ενόψει της συνέχειας.

Ο έμπειρος γκαρντ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας αφήσει πίσω του την αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο για την αποκατάσταση ρήξης έξω μηνίσκου, τραυματισμός που τον είχε κρατήσει εκτός των αναμετρήσεων με τη Βαλένθια.

Η παρουσία του αποδείχθηκε καθοριστική για τη νίκη του «τριφυλλιού» και το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά, με τον Εργκίν Αταμάν να υπογραμμίζει μετά το τέλος της αναμέτρησης τη σημασία της συμβολής του Έλληνα άσου.

Στο παιχνίδι της Πέμπτης (29/5), το πρώτο του μετά την επιστροφή του στα παρκέ, ο Σλούκας αγωνίστηκε για 22 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 14 πόντους με 3/4 τρίποντα, δύο ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ παρέμεινε στο παρκέ για μεγάλο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο.

Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να τον αφήσουν εκτός στο δεύτερο ματς με τον ΠΑΟΚ, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος για τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» βρίσκεται με την αποστολή αλλά δεν θα αγωνιστεί.

Στην περιφέρεια των «πράσινων», ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Βασίλη Τολιόπουλο.

