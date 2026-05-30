Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ γράφουν ιστορία με τον… γαλλοαγγλικό τελικό

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ εξασφάλισαν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό του Champions League και ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στη Βουδαπέστη για το κορυφαίο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά, παίρνοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 6-5. Μετά τη νίκη 5-4 στο Παρίσι, οι Παριζιάνοι απέσπασαν ισοπαλία 1-1 στη Γερμανία και σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ άφησε εκτός συνέχειας την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε με συνολικό σκορ 2-1. Οι «Κανονιέρηδες» απέσπασαν ισοπαλία 1-1 στη Μαδρίτη και επικράτησαν 1-0 στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00), με την Παρί Σεν Ζερμέν να στοχεύει στη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του τροπαίου και δεύτερη συνολικά στην ιστορία της. Από την άλλη, η Άρσεναλ θα επιδιώξει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά την κορυφή της Ευρώπης, επιστρέφοντας σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά το 2006, όταν είχε ηττηθεί με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για έναν τελικό με ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που γαλλική και αγγλική ομάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες σε τελικό της διοργάνωσης από την ίδρυση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1956.

Στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, οι γαλλικές ομάδες που έχουν φτάσει σε τελικό είναι οι Ρεμς, Σεντ Ετιέν, Μαρσέιγ και Παρί Σεν Ζερμέν. Οι εκπρόσωποι της Γαλλίας μετρούν δύο κατακτήσεις,