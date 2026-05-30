«Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ!»

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως καταγράφονται στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθώς μία ανάρτηση του γνωστού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία αναφορικά με το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο των «reds».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνεργασία της Λίβερπουλ με τον Ολλανδό τεχνικό φέρεται να οδεύει προς το τέλος της, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της φετινής σεζόν, με τα δύο μέρη να εμφανίζονται έτοιμα να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Άντονι Ιραόλα προβάλλει ως το επικρατέστερο για τη διαδοχή του, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα αποτελεί την πρώτη επιλογή για την τεχνική ηγεσία της ομάδας και συνδέεται ολοένα και πιο έντονα με το «Άνφιλντ».

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη κινητικότητα στις τάξεις των φίλων της Λίβερπουλ, καθώς ενδεχόμενη αποχώρηση του Σλοτ θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή σελίδας για τον σύλλογο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παρά τη διάσταση που έχει λάβει το θέμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Λίβερπουλ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις και τις πιθανές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.