· Λίβερπουλ

«Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ!»

Ο Άρνε Σλοτ φέρεται να απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Λίβερπουλ.

«Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ!»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως καταγράφονται στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθώς μία ανάρτηση του γνωστού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία αναφορικά με το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο των «reds».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνεργασία της Λίβερπουλ με τον Ολλανδό τεχνικό φέρεται να οδεύει προς το τέλος της, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της φετινής σεζόν, με τα δύο μέρη να εμφανίζονται έτοιμα να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Άντονι Ιραόλα προβάλλει ως το επικρατέστερο για τη διαδοχή του, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα αποτελεί την πρώτη επιλογή για την τεχνική ηγεσία της ομάδας και συνδέεται ολοένα και πιο έντονα με το «Άνφιλντ».

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη κινητικότητα στις τάξεις των φίλων της Λίβερπουλ, καθώς ενδεχόμενη αποχώρηση του Σλοτ θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή σελίδας για τον σύλλογο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παρά τη διάσταση που έχει λάβει το θέμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Λίβερπουλ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις και τις πιθανές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με Τσαρούχα το Game 2 - Αυτοί σφυρίζουν

15:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: Ραντεβού με Γκλάσνερ μέσα στην εβδομάδα

15:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

15:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Το... ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απόλυση Σλοτ, έκτακτο ραντεβού με τον ατζέντη του

15:23 EUROLEAGUE

Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB

15:21 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό

15:09 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: «Παρών» ο Φλιώνης λίγες ώρες μετά την απώλεια του πατέρα του – «Πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη;»

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόντριτς: «Η σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε, ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους οπαδούς της Μίλαν»

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»

14:44 NBA

Νούρκιτς: «Δεν είχα ποτέ πρόταση από την Παρτιζάν, αν και θα το ήθελα»

14:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Απολύθηκε από τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ!

14:30 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Το Game 2 της σειράς των ημιτελικών της GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας