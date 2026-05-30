Ρόγκα: «Ο Παναθηναϊκός μας είναι μια αληθινή οικογένεια, τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Βρανόπουλο»

Μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος στα social media, η Πέννυ Ρόγκα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε όσους στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης περιπέτειας όσο αναφορά την υγεία της. Η έμπειρη βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού αποθέωσε για ακόμη μια φορά τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», τονίζοντας πως ο σύλλογος απέδειξε ότι λειτουργεί σαν οικογένεια.

Από την πλευρά της, η Ρόγκα στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπική στήριξη που έλαβε από τη διοίκηση της ομάδας και ειδικότερα από τον πρόεδρο, Δημήτρη Βρανόπουλο.

Αναλυτικά το μήνυμα της βολεϊμπολίστριας του Παναθηναϊκού:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε κάποιους ανθρώπους που τις τελευταίες μέρες στάθηκαν δίπλα μου σε μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία μου. Πρώτα απ' όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον πρόεδρο της ομάδας μας κύριο Δημήτρη Βρανόπουλο. Από την πρώτη στιγμή έτρεξε, ενδιαφέρθηκε προσωπικά και έκανε τα πάντα για να μπορέσω να γυρίσω ασφαλής στην Αθήνα . Καθώς επίσης και τους ανθρώπους του Συλλόγου που έτρεξαν απο το πρώτο λεπτό και δεν με άφησαν μόνη. Για ακόμα μια φορά η ομάδα μας δεν είναι απλά ένας σύλλογος, αλλά μια αληθινή οικογένεια.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους γιατρούς και όλο το προσωπικό για τη φροντίδα τους. Τους γιατρούς στην Πάρο τον κύριο Σωτήρη Σκούρτη και τους βοηθούς του και όλο το ιατρικό επιτελείο που με ανέλαβε στο νοσοκομείο της Σύρου. Το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ καθώς και τον γιατρό κύριο Χρήστο Κοντοβουνίσιο με τους συνεργάτες του που ήταν καθημερινά δίπλα μου και με την εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους, με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία και να είμαι πάλι καλά. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη!».