Νούρκιτς: «Δεν είχα ποτέ πρόταση από την Παρτιζάν, αν και θα το ήθελα»

Με δήλωσή του ο Γιουσούφ Νούρκιτς έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να έχει δεχθεί κρούση από την Παρτίζαν, προχωρώντας παράλληλα σε μια αποκάλυψη που ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον του θηριώδη σέντερ.

Ο Βόσνιος ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ καμία επίσημη προσέγγιση από την ομάδα του Βελιγραδίου, παραδέχθηκε όμως πως θα ήταν μια προοπτική που θα τον ενδιέφερε σε περίπτωση που επέστρεφε στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο podcast “X&O’s”, ο έμπειρος NBAer αναφέρθηκε στο υποθετικό σενάριο να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα της Παρτιζάν.

«Δεν είχα ποτέ πρόταση από την Παρτιζάν, τουλάχιστον απ' όσο γνωρίζω, αλλά θα ήθελα πολύ να είχε συμβεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή ανάβει... φωτιές για το μέλλον του, με τον ίδιο τον Νούρκιτς, να έχει μια σταθερή πορεία στα παρκέ του ΝΒΑ, καταγράφοντας 631 συμμετοχές στον μαγικό κόσμο.