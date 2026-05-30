Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB

Ενίσχυση στη φροντ λάιν για τη Ρεάλ Μαδρίτης της ενόψει και των playoffs στο ισπανικό πρωτάθλημα, με τη «Βασίλισσα» να υπογράφει τον Μαντί Σισοκό από την ιταλική Τριέστη.

Ο 25χρονος σέντερ (2,06 μ.) συμφώνησε για συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα με τη Ρεάλ για να δώσει τις απαραίτητες λύσεις στη θέση των ψηλών των Μαδριλένων.

Οι «Μερένγχες» αναγκάστηκαν να βγουν στην αγορά για ψηλό μετά τους απανωτούς τραυματισμούς των τελευταίων εβδομάδων. Η αρχή του κακού έγινε με τους Γουόλτερ Ταβάρες και Άλεξ Λεν ενώ ήρθε να προστεθεί και ο σοβαρός τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα στο Final Four.

Μέσα σε λίγες μέρες, η Ρεάλ έχασε όλη τη δυναμική της στη ρακέτα, γεγονός που την οδήγησε αρχικά στην απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν και τώρα στην επιστράτευση του Σισοκό.

Ο Αφρικανός σέντερ έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις του στην Ιταλία, φτάνοντας με την Τριέστη μέχρι τα προημιτελικά των playoffs της Lega A Basket.

Ο Σισοκό πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 13 πόντους και 8,7 ριμπάουντ ανά αγώνα στο Basketball Champions League, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε σταθερή παρουσία με 10,4 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.