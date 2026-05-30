· Ρεάλ Μαδρίτης

Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB

Σε μια κίνηση... έκτακτης ανάγκης προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας δικό της τον Μαντί Σισοκό της Τριέστης για το υπόλοιπο των playoffs της ACB ελέω και των πολλών τραυματισμών στη θέση του σέντερ.

Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενίσχυση στη φροντ λάιν για τη Ρεάλ Μαδρίτης της ενόψει και των playoffs στο ισπανικό πρωτάθλημα, με τη «Βασίλισσα» να υπογράφει τον Μαντί Σισοκό από την ιταλική Τριέστη.

Ο 25χρονος σέντερ (2,06 μ.) συμφώνησε για συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα με τη Ρεάλ για να δώσει τις απαραίτητες λύσεις στη θέση των ψηλών των Μαδριλένων.

Οι «Μερένγχες» αναγκάστηκαν να βγουν στην αγορά για ψηλό μετά τους απανωτούς τραυματισμούς των τελευταίων εβδομάδων. Η αρχή του κακού έγινε με τους Γουόλτερ Ταβάρες και Άλεξ Λεν ενώ ήρθε να προστεθεί και ο σοβαρός τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα στο Final Four.

Μέσα σε λίγες μέρες, η Ρεάλ έχασε όλη τη δυναμική της στη ρακέτα, γεγονός που την οδήγησε αρχικά στην απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν και τώρα στην επιστράτευση του Σισοκό.

Ο Αφρικανός σέντερ έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις του στην Ιταλία, φτάνοντας με την Τριέστη μέχρι τα προημιτελικά των playoffs της Lega A Basket.

Ο Σισοκό πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 13 πόντους και 8,7 ριμπάουντ ανά αγώνα στο Basketball Champions League, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε σταθερή παρουσία με 10,4 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:28 ΣΠΟΡ

Τζόκοβιτς: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στο Roland Garros»

16:19 CHAMPIONS LEAGUE

Ο «ξεχασμένος» τελικός του Champions League (pics&vid)

15:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με Τσαρούχα το Game 2 - Αυτοί σφυρίζουν

15:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: Ραντεβού με Γκλάσνερ μέσα στην εβδομάδα

15:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

15:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Το... ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απόλυση Σλοτ, έκτακτο ραντεβού με τον ατζέντη του

15:23 EUROLEAGUE

Ενίσχυση στο «5» για τη Ρεάλ: Υπογράφει τον Σισοκό για τα playoffs της ACB

15:21 GREEK BASKET LEAGUE

Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό

15:09 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: «Παρών» ο Φλιώνης λίγες ώρες μετά την απώλεια του πατέρα του – «Πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη;»

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόντριτς: «Η σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε, ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους οπαδούς της Μίλαν»

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 - H 11αδα των «ερυθρόλευκων»

14:44 NBA

Νούρκιτς: «Δεν είχα ποτέ πρόταση από την Παρτιζάν, αν και θα το ήθελα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας