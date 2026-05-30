Λίβερπουλ: Το... ξανασκέφτεται ο Σαλάχ μετά την απόλυση Σλοτ, έκτακτο ραντεβού με τον ατζέντη του

Καταιγιστικές εξελίξεις στη Λίβερπουλ, που μετά την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, βλέπει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνει δεύτερες σκέψεις όσο αναφορά την παραμονή του στο Μέρσεϊσαϊντ.

Οι εξελίξεις τρέχουν στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, με τον Άρνε Σλοτ να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «ρεντς», με τον Αντόνι Ιραόλα της Μπόρνμουθ να φαντάζει ως το ακλόνητο φαβορί για τον πάγκο.

Την ίδια ώρα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον Αιγύπτιο σύμφωνα με δημοσίευμα της «Diario Sport», να βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον ατζέντη του ζητώντας έκτακτο ραντεβού προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το μέλλον του στο «Μεγάλο Λιμάνι».

Επιθυμία του 33χρονου σούπερ σταρ, μετά και την απόλυση Σλοτ, είναι να παραμείνει κάτοικος Λίβερπουλ και να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας, κάτι που πλέον φαντάζει κάτι παραπάνω από... εφικτό.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από το στρατόπεδο της Λίβερπουλ, Σαλάχ και Σλοτ δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις, με τις ρήξεις μεταξύ των δύο ανδρών στα αποδυτήρια να είναι συχνές κατά τη δεύτερη χρονιά του Ολλανδού στον πάγκο των κόκκινων.

Ο εμβληματικός winger, μετακόμισε στο «Άνφιλντ» το 2017 από τη Ρόμα. Σε 441 εμφανίσεις έχει σημειώσει 257 γκολ (3ος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα), έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Super Cup Ευρώπης, δύο Carabao Cup και ένα Community Shield. Πλέον, με τον Σλοτ να αποτελεί παρελθόν, ο Σαλάχ είναι έτοιμος να συνεχίσει την μακρά του πορεία με τη φανέλα της Λίβερπουλ και πλέον πρέπει να θεωρείται legend του κλαμπ.

