Μίλαν: Ραντεβού με Γκλάσνερ μέσα στην εβδομάδα

Η αποτυχημένη προσπάθεια της Μίλαν να εξασφαλίσει την παρουσία της στο επόμενο Champions League έχει πυροδοτήσει σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του συλλόγου, με τους «ροσονέρι» να προχωρούν ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά την τεχνική ηγεσία, καθώς ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Νάπολι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Μίλαν έχει στρέψει την προσοχή της στην αναζήτηση του διαδόχου του και ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι εκείνο του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο Αυστριακός προπονητής τη φετινή σεζόν οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League. Πρόκειται για το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της προπονητικής του καριέρας, μετά την επιτυχία που είχε σημειώσει στο Europa League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Οι πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως η Μίλαν έχει τοποθετήσει τον Γκλάσνερ πολύ ψηλά στη λίστα των υποψηφίων και είναι διατεθειμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποσπάσει τη θετική του απάντηση και να του αναθέσει τα ηνία της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι «ροσονέρι» επιθυμούν να κλείσουν άμεσα το θέμα του προπονητή, ώστε να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι εξελίξεις αναμένεται να «τρέξουν» άμεσα, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ο Όλιβερ Γκλάσνερ έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση της Μίλαν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την Τρίτη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν διεξοδικά το ενδεχόμενο συνεργασίας, με τους «ροσονέρι» να επιδιώκουν να αποσπάσουν το «ναι» του Αυστριακού τεχνικού και να του αναθέσουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.