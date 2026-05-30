Τζόκοβιτς: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στο Roland Garros»

Αίσθηση στο Roland Garros προκαλεί ο πρόωρος αποκλεισμός του Νόβακ Τζόκοβιτς από τον Φονσέκα στο Παριζιάνικο Grand Slam, με τον θρύλο του τένις να μην εξασφαλίζει το εισιτήριο για τους «16». Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Σέρβος σταρ παρουσιάστηκε εμανώς εξαντλημένος και απογοητευμένος, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει ποτέ στο Παρίσι και το Roland Garros.

Όταν ρωτήθηκε για το αν αυτή ήταν η τελευταία του παράσταση στο γαλλικό Grand Slam, απάντησε με ένα ξερό «δεν ξέρω», ενώ την ίδια ακριβώς απάντηση έδωσε και στην ερώτηση αν θα ήταν ικανοποιημένος αν το τελευταίο του ματς στο τουρνουά ήταν αυτό κόντρα στον νεαρό Βραζιλιάνο.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς

Για το ματς με τον Ζοάο Φονσέκα:

«Ήταν πραγματικά απίστευτο παιχνίδι. Προφανώς είναι δύσκολο να χάνεις, αλλά πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Ζοάο, άξιζε να κερδίσει. Χωρίς αμφιβολία έπαιξα καλύτερα από μένα στις κρίσιμες στιγμές. Βρήκε απίστευτους πόντους στα κρίσιμα σημεία του 4ου και του 5ου σετ. Έβρισκε τις γραμμές, χτυπούσε εντυπωσιακά την μπάλα, ήταν συγκλονιστικός. Τον συνεχάρηκα και του είπα ότι άξιζε τη νίκη, ότι έκανε ένα απίθανο ματς και πως πρέπει να νιώθει περήφανος. Του ευχήθηκα καλή τύχη για τη συνέχεια του τουρνουά. Νομίζω σήμερα είδαμε γιατί υπάρχει όλος αυτός ο ντόρος γύρω απ' αυτόν. Το επίπεδό του ήταν απίστευτο».

Για την σωματική του κατάσταση μετά το δεύτερο σετ:

«Θα ήταν ωραία αν ήταν best-of-three αγώνας, αλλά δεν ήταν. Ξέμεινα από ενέργεια και στα επόμενα σετ δεν ένιωθα καλά σωματικά. Στο τέλος του 4ου σετ είχα τη μεγάλη ευκαιρία, στο 3-4, 15-40. Αλλά (ο Φονσέκα) έπαιξε απίστευτους πόντους εκεί, σερβίροντας πολύ καλά. Στο τέλος το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον συγχαρώ και να του βγάλω το καπέλο. Έπαιξε εκπληκτικά στις κρίσιμες στιγμές».

Για το πώς εμφανίστηκε ο ίδιος στο Roland Garros:

«Οι ώρες που έπαιξα εδώ, ήταν σα να είχα παίξει σε όλα τα τουρνουά των τελευταίων τριών μηνών! Έπαιξα πολυ καλό τένις, είχα καλό επίπεδο. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήμουν τραυματίας και προσπαθούσα να επιστρέψω, ενώ έπαιξα απευθείας σε ένα Grand Slam και σ' αυτή την απαιτητική επιφάνεια, θεωρώ ότι το επίπεδό μου ήταν πραγματικά πολύ καλό. Προφανώς τώρα είμαι απογοητευμένος, γιατί μόλις βγήκα από το γήπεδο και ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος γενικά με το παιχνίδι μου».