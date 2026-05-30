Παναθηναϊκός: Στα 7.500.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του Ερασιτέχνη για τη νέα σεζόν

Στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός των τμημάτων του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Το τμήμα με το μεγαλύτερο μπάτζετ θα είναι το βόλεϊ ανδρών, με το ποσό να φτάνει τα 1.600.000 ευρώ. Ακολουθεί το βόλεϊ γυναικών με 1.400.000 ευρώ, ενώ τρίτο στη σχετική λίστα βρίσκεται το μπάσκετ γυναικών με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.

Αυξημένο θα είναι το μπάτζετ και για το πόλο ανδρών, το οποίο υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το 1.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ποδόσφαιρο γυναικών εκτιμάται ότι θα κινηθεί στις 400.000 ευρώ, ενώ το ποδόσφαιρο σάλας στις 80.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα συγκεκριμένα ποσά περιλαμβάνεται το σύνολο των λειτουργικών και αγωνιστικών εξόδων των τμημάτων και δεν αφορούν αποκλειστικά τις αμοιβές παικτών και προπονητών.