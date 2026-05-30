· Παναθηναϊκός

Όσμαν: “Πρέπει να βελτιωθούμε για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό”

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε ότι ήθελε την άμυνα του ΠΑΟΚ και ξεκαθάρισε ότι για να πάρει η ομάδα του το πρωτάθλημα θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. 

Ο Τσέντι Όσμαν έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην νίκη-πρόκριση της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ και πλέον οι “πράσινοι” μετρούν αντίστροφα για την παρουσία τους σε έναν ακόμα τελικό.

Ο Τούρκος παίκτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και μετά το τέλος του αγώνα ξεκαθάρισε πως για να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα.

Το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος. Έχουμε δυο τρεις ημέρες να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο και να κάνουμε ότι χρειάζεται για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα.

Ήταν εξαιρετική σειρά για εμάς. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε εξαιρετικά. Του αξίζουν συγχαρητήρια”.

