· Ιταλία · Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ… ονειρεύεται τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας

Ο Ισπανός τεχνικός που πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά αυτοπροτάθηκε για την τεχνική ηγεσία της «Σκουάντρα Ατζούρα». 

Έφυγε από την Ελλάδα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Βρίσκεται στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League. Ο Ράφα Μπενίτεθ με αφορμή την παρουσία του στην ουγγρική πρωτεύουσα, ρωτήθηκε για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Έχει περάσει από τον πάγκο των Ίντερ και Νάπολι, έτσι έχει την εμπειρία από τη χώρα. Ο έμπειρος τεχνικός έδειξε να ενθουσιάζεται στην προοπτική να αναλάβει τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα». Σε τέτοιο σημείο που σχεδόν… αυτοπροτάθηκε.

«Το να είσαι προπονητής σε μία εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν ερχόταν η κλήση από την Ιταλία; Σίγουρα θα μου άρεσε. Βελτιώνω τα ιταλικά μου», είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.

Εν συνεχεία σχολίασε την πρόσληψη του Αλέγκρι στη Νάπολι: «Ο Ντε Λαουρέντις είναι έξυπνος και ξέρει πως ο Αλέγκρι έχει τη σωστή εμπειρία. Μετά από τον Κόντε δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άλλο προπονητή τέτοιου διαμετρήματος και εκείνος βρήκε».

