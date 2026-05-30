ΑΕΚ: Η δωδεκάδα για τον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη «SUNEL Arena» για τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στη σειρά, με μοναδικό στόχο την ισοφάριση που θα οδηγήσει τη μάχη σε τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία, καθώς ο ΚιΣόν Φίζελ τέθηκε εκτός πλάνων μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Άρη. Ο Αμερικανός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Από την άλλη πλευρά, στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης. Ο αρχηγός της ΑΕΚ αποφάσισε να δώσει το «παρών» στο κρίσιμο παιχνίδι, παρά το βαρύ πένθος που βιώνει μετά την απώλεια του πατέρα του την Παρασκευή.

Παράλληλα, στην αποστολή της «Ένωσης» συμπεριλήφθηκαν εκ νέου οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Μπηλιώνης, οι οποίοι επιστρέφουν στη 12άδα προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ

Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Μπηλιώνης.

