«Συμφωνία Αλέγκρι-Νάπολι για δύο χρόνια»

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι βρίσκεται μία «ανάσα» από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νάπολι, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει τον διάδοχο του Αντόνιο Κόντε, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «παρτενοπέι».

Ο Αλέγκρι αποχώρησε από τη Μίλαν μετά την απώλεια της εξόδου στο Champions League. Παρά το γεγονός ότι είχε ακουστεί έντονα και το όνομα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο πρόεδρος της Νάπολι, Ντε Λαουρέντις, φαίνεται πως επέλεξε τελικά τον Αλέγκρι για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής θα γίνει ο πρώτος τεχνικός επί εποχής Ντε Λαουρέντις που έχει υπάρξει και ποδοσφαιριστής της Νάπολι στο παρελθόν.