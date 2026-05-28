«Συμφωνία Αλέγκρι-Νάπολι για δύο χρόνια»
Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι βρίσκεται κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νάπολι, με τον Ιταλό προπονητή να προορίζεται για διάδοχος του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο των «παρτενοπέι» με συμβόλαιο δύο ετών, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.
Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι βρίσκεται μία «ανάσα» από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νάπολι, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει τον διάδοχο του Αντόνιο Κόντε, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «παρτενοπέι».
Ο Αλέγκρι αποχώρησε από τη Μίλαν μετά την απώλεια της εξόδου στο Champions League. Παρά το γεγονός ότι είχε ακουστεί έντονα και το όνομα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο πρόεδρος της Νάπολι, Ντε Λαουρέντις, φαίνεται πως επέλεξε τελικά τον Αλέγκρι για τη νέα εποχή του συλλόγου.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής θα γίνει ο πρώτος τεχνικός επί εποχής Ντε Λαουρέντις που έχει υπάρξει και ποδοσφαιριστής της Νάπολι στο παρελθόν.