· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο Γκαρούμπα μετά τη ρήξη Αχιλλείου

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη Αχιλλείου που υπέστη στο Final Four της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ουσμάν Γκαρούμπα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά τη ρήξη Αχιλλείου που υπέστη στον ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια στο Final Four της EuroLeague.

Ο Ισπανός σέντερ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του, με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

