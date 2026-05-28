Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο Γκαρούμπα μετά τη ρήξη Αχιλλείου
Ο Ουσμάν Γκαρούμπα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη Αχιλλείου που υπέστη στο Final Four της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ουσμάν Γκαρούμπα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά τη ρήξη Αχιλλείου που υπέστη στον ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια στο Final Four της EuroLeague.
Ο Ισπανός σέντερ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του, με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.