Το αισιόδοξο μήνυμα του Αντίνο: «Έτοιμοι για μεγάλα πράγματα – Είμαστε μόνο στην αρχή»!

Ο Σαντίνο Αντίνο ήρθε για να γίνει σημείο αναφοράς στον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής με την Νέων της Αργεντινής, άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Ελλάδα τον περασμένο Γενάρη. Ο λατινοαμερικάνος μέσω Instagram έκανε τον απολογισμό των τελευταίων μηνών.

Μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτά που ακολουθούν, αλλά και την πίστη του στο «πράσινο» πρότζεκτ για την ερχόμενη σεζόν.

Ο Σαντίνο Αντίνο έγραψε:

«Πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτούς τους πρώτους μου μήνες στον Παναθηναϊκό. Από την πρώτη μέρα, όλοι με έκαναν να νιώσω καλοδεχούμενος.

Ήταν μια περίοδος γεμάτη αλλαγές, σκληρή δουλειά και μάθηση, ενώ προσαρμοζόμουν σε μια νέα χώρα, νέα κουλτούρα και νέο σύλλογο.

Τώρα είναι η στιγμή για ξεκούραση, αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για το πρότζεκτ της ομάδας και όσα θέλουμε να πετύχουμε μαζί την επόμενη σεζόν.

Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους για την απίστευτη στήριξη. Είμαστε μαζί σε αυτό και έτοιμοι να πετύχουμε μεγάλα πράγματα.

Αυτή είναι μόνο η αρχή».