Αταμάν: «Αν ήταν τραυματίας ο Σλούκας ίσως να χάναμε…»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR παραδέχτηκε στη συνέντευξη Τύπου πως χωρίς τον αρχηγό των «πράσινων» θα ήταν δύσκολα τα πράγματα κόντρα στον ΠΑΟΚ. 

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του ΠΑΟΚ στην παράταση και ο Εργκίν Αταμάν δεν δίστασε να μιλήσει για τη σημασία του Κώστα Σλούκα. Μάλιστα, όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, αν ήταν ακόμη τραυματίας ο αρχηγός, ίσως να είχε χαθεί και το ματς με τους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά:

«Μετά το ματς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχε 2-3 ματς ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το ματς. Όμως, ήταν καλό για εμάς, για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς.

Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Σλούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά. Αν ήταν τραυματίας, όπως στα πλέι οφ, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι».

