«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον Μέισον Γκρίνγουντ»

Η Ρόμα έχει θέσει ως βασικό μεταγραφικό στόχο τον Μέισον Γκρίνγουντ, με τους «τζιαλορόσι» να ετοιμάζονται για δυναμική κίνηση προκειμένου να τον αποκτήσουν από τη Μαρσέιγ.

Μετά την επιτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την εξασφάλιση συμμετοχής στο επόμενο Champions League, η ομάδα της Ρώμης θέλει να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της ώστε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο τεχνικός της ομάδας, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» για την υπόθεση του Άγγλου επιθετικού, ο οποίος αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ρόμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Οι Μασσαλοί κοστολογούν τον Γκρίνγουντ περίπου στα 55 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της μεταγραφής, παρά την έντονη επιθυμία της Ρόμα να τον εντάξει στο δυναμικό της.