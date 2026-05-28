«Επαφές της Μίλαν με Ποτσετίνο»

Η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για τον πάγκο της ομάδας, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως υπήρξαν ήδη επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Μίλαν συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή για τη νέα εποχή της ομάδας μετά τις διοικητικές αλλαγές και την απώλεια της εξόδου στο Champions League, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το Athletic, οι άνθρωποι της Μίλαν είχαν επαφές τις προηγούμενες ημέρες με τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο των ΗΠΑ έως το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρώην προπονητής των Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, εφόσον δεχτεί μια πρόταση που θα τον ικανοποιεί.

