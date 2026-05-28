Πόλο: Δεύτερη νίκη για τον Ολυμπιακό και… αγκαλιά με τον τίτλο

Έτοιμος να πανηγυρίσει το 14ο σερί πρωτάθλημά του, είναι ο Ολυμπιακός στο πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν στην έδρα του Παναθηναϊκού με 20-14 και έκαναν το 2-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών της Waterpolo League.

Το τρίτο ματς θα διεξαχθεί στον Πειραιά το Σάββατο (30/5) στις 17:00. Εκεί αν επικρατήσει ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής με το απόλυτο νικών στη σεζόν.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4

Διαιτητές: Σταυρίδης, Μπιράκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου