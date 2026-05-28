Χρυσή Μπάλα: Για πρώτη φορά στο Λονδίνο

Η λαμπρή εκδήλωση για το σπουδαίο ποδοσφαιρικό βραβείο, θα λάβει χώρα στην αγγλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της 70ης επετείου. 

Στην 70η επέτειο της «Χρυσής Μπάλας», η εκδήλωση του σπουδαιότερου ποδοσφαιρικού βραβείου, θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο. Το βραβείο που απονέμεται ετησίως από το France Football, συνδιοργανώνεται με την UEFA από το 2024 και αυτή η συμβολική επιλογή τόπου, θέλει να τιμήσει τη μνήμη του Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο οποίος ήταν ο πρώτος νικητής πριν 70 χρόνια.

Στο Λονδίνο θα αναδειχθούν εκείνοι που θα διαδεχθούν τους νικητές του 2025, Αϊτάν Μπονμάτι και Ουσμάν Ντεμπελέ. Πρόκειται μια προσωρινή αναχώρηση από το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι, τον χώρο που φιλοξενεί την απονομή της Χρυσής Μπάλας από το 2019. Πριν από αυτό, τελετές πραγματοποιούνταν σε διάφορα μέρη σε όλο το Παρίσι.

