Διπλή ανησυχία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησαν τραυματίες Χολ και Ντόρσεϊ

Οι δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» στάθηκαν άτυχοι και πήγαν στα αποδυτήρια λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ. 

Ντόντα Χολ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, προκάλεσαν ανησυχία στον Ολυμπιακό. Οι δύο παίκτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Game 1 με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά.

Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» προσγειώθηκε άτσαλα μετά από προσπάθεια για κάρφωμα. Έδειξε να πονά στο χέρι, με αποτέλεσμα να γίνεται αλλαγή και να πηγαίνει στα αποδυτήρια.

Λίγο αργότερα, πρόβλημα προέκυψε και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, με αποτέλεσμα να γίνεται αλλαγή.

Για λίγο έμεινε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», όμως στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια μαζί με το ιατρικό επιτελείο.

