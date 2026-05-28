Διπλή ανησυχία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησαν τραυματίες Χολ και Ντόρσεϊ

Ντόντα Χολ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, προκάλεσαν ανησυχία στον Ολυμπιακό. Οι δύο παίκτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Game 1 με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά.

Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» προσγειώθηκε άτσαλα μετά από προσπάθεια για κάρφωμα. Έδειξε να πονά στο χέρι, με αποτέλεσμα να γίνεται αλλαγή και να πηγαίνει στα αποδυτήρια.

Λίγο αργότερα, πρόβλημα προέκυψε και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, με αποτέλεσμα να γίνεται αλλαγή.

Για λίγο έμεινε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», όμως στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια μαζί με το ιατρικό επιτελείο.