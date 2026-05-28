Αταμάν: «Ήμασταν εκτός ρυθμού, να τελειώσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού στο πρώτο του σχόλιο μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε την παράταση και την ηγετική νοοτροπία του Σλούκα για να νικήσει τον ΠΑΟΚ και να κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στην ΕΡΤ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού λόγω της αγωνιστικής απραξίας.
Χαρακτηριστικά είπε:
«Για 12 μέρες δεν παίξαμε κάποιο παιχνίδι. Ήμασταν εκτός ρυθμού. Μπορεί να ρισκάραμε σήμερα στο ματς, αλλά τώρα βρίσκουμε ρυθμό ξανά και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη».