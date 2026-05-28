Αταμάν: «Ήμασταν εκτός ρυθμού, να τελειώσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε την παράταση και την ηγετική νοοτροπία του Σλούκα για να νικήσει τον ΠΑΟΚ και να κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στην ΕΡΤ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού λόγω της αγωνιστικής απραξίας.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Για 12 μέρες δεν παίξαμε κάποιο παιχνίδι. Ήμασταν εκτός ρυθμού. Μπορεί να ρισκάραμε σήμερα στο ματς, αλλά τώρα βρίσκουμε ρυθμό ξανά και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη».