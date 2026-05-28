Roland Garros: Επική ανατροπή της Σάκκαρη και πρόκριση στον 3ο γύρο μετά από πέντε χρόνια

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε δυναμικά στο Roland Garros, καταφέρνοντας να πάρει μεγάλη πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης μετά από πέντε χρόνια. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια λύγισε με ανατροπή την Κλερ Λίου με 6-7(7), 6-3, 6-3, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

Η Αμερικανίδα, η οποία προήλθε από τα προκριματικά, έβαλε δύσκολα στη Σάκκαρη από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το πρώτο σετ οδηγήθηκε σε tie-break, εκεί όπου η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε κοντά στην κατάκτησή του, όμως η Λίου βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 9-7.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα στο δεύτερο σετ, με τη Λίου να προηγείται γρήγορα με 3-0 και να δείχνει πως έχει τον έλεγχο του αγώνα. Η Σάκκαρη, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, ανέβασε την πίεση στις επιστροφές και εκμεταλλεύτηκε την πτώση της αντιπάλου της λόγω των δύσκολων συνθηκών και της έντασης του ματς.

Η Ελληνίδα τενίστρια ισοφάρισε σε 3-3 και από εκείνο το σημείο άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα, κατακτώντας έξι συνεχόμενα games για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη μπήκε με αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό, πήρε προβάδισμα με 4-1 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Παρά τη νέα προσπάθεια της Λίου να επιστρέψει μειώνοντας σε 5-3, η Ελληνίδα τενίστρια κράτησε το σερβίς της και «σφράγισε» την πρόκριση.

Στον τρίτο γύρο του Roland Garros η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, η οποία συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της στο Παρίσι, έχοντας ήδη αποκλείσει τις Τσενγκ και Μέρτενς.