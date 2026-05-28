Roland Garros: Επική ανατροπή της Σάκκαρη και πρόκριση στον 3ο γύρο μετά από πέντε χρόνια

Η Μαρία Σάκκαρη ανέτρεψε το ματς απέναντι στην Κλερ Λίου και εξασφάλισε την παρουσία της στον τρίτο γύρο του Roland Garros για πρώτη φορά από το 2021.

Roland Garros: Επική ανατροπή της Σάκκαρη και πρόκριση στον 3ο γύρο μετά από πέντε χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε δυναμικά στο Roland Garros, καταφέρνοντας να πάρει μεγάλη πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης μετά από πέντε χρόνια. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια λύγισε με ανατροπή την Κλερ Λίου με 6-7(7), 6-3, 6-3, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

Η Αμερικανίδα, η οποία προήλθε από τα προκριματικά, έβαλε δύσκολα στη Σάκκαρη από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το πρώτο σετ οδηγήθηκε σε tie-break, εκεί όπου η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε κοντά στην κατάκτησή του, όμως η Λίου βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 9-7.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα στο δεύτερο σετ, με τη Λίου να προηγείται γρήγορα με 3-0 και να δείχνει πως έχει τον έλεγχο του αγώνα. Η Σάκκαρη, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, ανέβασε την πίεση στις επιστροφές και εκμεταλλεύτηκε την πτώση της αντιπάλου της λόγω των δύσκολων συνθηκών και της έντασης του ματς.

Η Ελληνίδα τενίστρια ισοφάρισε σε 3-3 και από εκείνο το σημείο άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα, κατακτώντας έξι συνεχόμενα games για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη μπήκε με αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό, πήρε προβάδισμα με 4-1 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Παρά τη νέα προσπάθεια της Λίου να επιστρέψει μειώνοντας σε 5-3, η Ελληνίδα τενίστρια κράτησε το σερβίς της και «σφράγισε» την πρόκριση.

Στον τρίτο γύρο του Roland Garros η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, η οποία συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της στο Παρίσι, έχοντας ήδη αποκλείσει τις Τσενγκ και Μέρτενς.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:42 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 114-102 παρ.: Τα highlights του αγώνα

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφωνία Αλέγκρι-Νάπολι για δύο χρόνια»

20:36 GREEK BASKET LEAGUE

Μήτογλου: «Σημαντική η νίκη με τον ΠΑΟΚ - Έχουμε ακόμη έναν στόχο»

20:32 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Ήμασταν εκτός ρυθμού, να τελειώσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη»

20:20 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 114-102: Προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός, «καθάρισε» ο αρχηγός

20:15 SUPER LEAGUE

Το αισιόδοξο μήνυμα του Αντίνο: «Έτοιμοι για μεγάλα πράγματα – Είμαστε μόνο στην αρχή»!

20:08 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - ΑΕΚ, το πρώτο ματς των ημιτελικών στην GBL

19:51 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο Γκαρούμπα μετά τη ρήξη Αχιλλείου

19:44 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Επική ανατροπή της Σάκκαρη και πρόκριση στον 3ο γύρο μετά από πέντε χρόνια

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε πριν το Nations League»

19:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Εκπληκτικός Λεσόρ! Τα κάνει όλα!

19:25 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Κουζμίνσκας για την Ένωση στο Game 1 στο ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας