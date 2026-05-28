Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Κουζμίνσκας για την Ένωση στο Game 1 στο ΣΕΦ

Με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ξανά διαθέσιμο θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η Ένωση φιλοξενείται στο Φάληρο για το Game 1 της σειράς, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να υπολογίζει κανονικά στον Λιθουανό φόργουορντ για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Φίζελ λόγω προβλήματος στο γόνατο, ενώ νοκ άουτ έχει τεθεί και ο Νίκος Αρσενόπουλος, εξαιτίας τραυματισμού στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού.

Στην αποστολή της ΑΕΚ για το παιχνίδι στο ΣΕΦ συμπεριλήφθηκε και ο νεαρός Χάρης Μπιλιώνης.

Αναλυτικά η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Μπιλιώνης.