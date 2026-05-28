Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι διαιτητές του Game 1 για τα ημιτελικά της GBL

Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τους διαιτητές της πρώτης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τα ημιτελικά της GBL, με τους Τσιμπούρη, Τσολάκο και Μαγκλογιάννη να ορίζονται για το Game 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στις 20:15, με στόχο αμφοτέρων των ομάδων, το πρώτο βήμα πρόκρισης από τη σειρά των ημιτελικών.

Η ανακοίνωση της διαιτητικής τριάδας έγινε από την ΕΟΚ περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.