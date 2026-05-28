ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

Η ΑΕΚ προχώρησε σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 13 Μαΐου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2026, ύψους 2.749.992 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ΑΜΚ είχε ανέλθει στα 9 εκατομμύρια ευρώ, βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2024, ενώ είχε επίσης γνωστοποιηθεί σχέδιο για ΑΜΚ ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τις 30 Ιανουαρίου 2026, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου χωρίς εξασφαλίσεις και με μηδενικό επιτόκιο.

Η ανάρτηση στο ΓΕΜΗ για την ΑΜΚ της ΑΕΚ:

«Με την από 26/02/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.749.992€) και έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων διακοσίων ογδόντα (1.964.280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€) εκάστης και τιμής έκδοσης ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€).

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται στα 1,555€ ανά μετοχή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (4.490.290€) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εφτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (3.207.350) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€), εκ των οποίων οι 320.735 μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες 2.886.615 είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου».