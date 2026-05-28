· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

Η AEK προχώρησε σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2.749.992 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ προχώρησε σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 13 Μαΐου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2026, ύψους 2.749.992 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ΑΜΚ είχε ανέλθει στα 9 εκατομμύρια ευρώ, βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2024, ενώ είχε επίσης γνωστοποιηθεί σχέδιο για ΑΜΚ ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τις 30 Ιανουαρίου 2026, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου χωρίς εξασφαλίσεις και με μηδενικό επιτόκιο.

Η ανάρτηση στο ΓΕΜΗ για την ΑΜΚ της ΑΕΚ:

«Με την από 26/02/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.749.992€) και έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων διακοσίων ογδόντα (1.964.280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€) εκάστης και τιμής έκδοσης ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€).

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται στα 1,555€ ανά μετοχή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (4.490.290€) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εφτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (3.207.350) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€), εκ των οποίων οι 320.735 μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες 2.886.615 είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:18 SUPER LEAGUE

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»

17:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλικό δημοσίευμα: «Φεύγει ο Βαγιαννίδης από τη Σπόρτινγκ»

17:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ, το Game 1 των ημιτελικών της GBL

17:25 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Τεράστια έκπληξη με αποκλεισμό του Γιανίκ Σίνερ

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο

17:05 MUNDIAL

ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

16:57 CONFERENCE LEAGUE

Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Conference League

16:47 GREEK BASKET LEAGUE

Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

16:38 SUPER LEAGUE

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Ο δρόμος του νικητή»

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

16:26 SUPER LEAGUE

Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας