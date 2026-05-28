Roland Garros: Τεράστια έκπληξη με αποκλεισμό του Γιανίκ Σίνερ

«Βόμβα» στο grand slam του Παρισιού με το Νο.1 της κατάταξης να μένει εκτός από τον Αργεντινό, Χουάν Μανουέλ Σερούντολο – Δεν άντεξε τη ζέστη! 

To μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στο Roland Garros, έμεινε εκτός συνέχειας στο grand slam! Τεράστια έκπληξη στη Γαλλία, με τον Γιανίκ Σίνερ να ολοκληρώνει νωρίς την πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αποκλείστηκε από τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο. Έτσι το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, σταματά πρόωρα την πορεία του στο σπουδαίο τουρνουά.

Στον αγώνα για τον δεύτερο γύρο, ο Σίνερ ενώ άρχισε καλά και φαινόταν πως θα οδηγηθεί στην κατάκτηση, «λύγισε» από τη ζέστη και την υγρασία. Δείχνοντας σημάδια κατάρρευσης στο ματς, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλός του.

Ο Ιταλός είχε ουσιαστικά την πρόκριση στα χέρια του. Ήταν 2-0 στα σετ και 5-1 στο τρίτο. Όμως ξαφνικά φάνηκε να μην αντέχει άλλο. Έδειχνε έντονα αδιάθετος, σα να μην μπορεί να ακολουθήσει τον αγώνα. Παρά τα ιατρικά time out, έχασε τέσσερα σερί games χωρίς να πάρει πόντο!

Έτσι το Νο.56 της κατάταξης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και οδηγήθηκε στην τεράστια έκπληξη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Σίνερ από τον Φεβρουάριο, καθώς μετρούσε σερί 30-0. Ο Σερούντολο με 3-2 σετ (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), έφτασε για πρώτη φορά στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

