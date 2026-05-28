Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

Οι Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς βρίσκονται εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR εν όψει της σημερινής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Εντός αυτής βρίσκεται ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος αντικατέστησε τον Κένεθ Φαρίντ (ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα) στη λίστα των οκτώ ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού) και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) θα μείνουν εκτός αποστολής, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε τραυματιστεί πριν από την έναρξη των playoffs της Euroleague και τους αγώνες με τη Βαλένθια.