Χειρουργείο για Μπράιαντ – Έφυγε από το Ισραήλ

Ο Ελάιζα Μπράιαντ τραυματίστηκε στα playoffs της Euroleague και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως αναφέρει το «Sports Walla», o Μπράιαντ ενημέρωσε την ομάδα πως τραυματίστηκε στα play-offs της Euroleague και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τελικά, χθες το βράδυ αποχώρησε από το Ισραήλ και πήγε στην Αμερική.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο έμπειρος παίκτης αναμένεται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για απουσία του από τις αγωνιστικές δραστηριότητες για περίπου δύο μήνες.

Πάντως, η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.