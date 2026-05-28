· Χάποελ Τελ Αβίβ

Χειρουργείο για Μπράιαντ – Έφυγε από το Ισραήλ

Σοκ για την ομάδα της Χάποελ καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο Ελάιζα Μπράιαντ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων για περίπου δύο μήνες.

Χειρουργείο για Μπράιαντ – Έφυγε από το Ισραήλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ελάιζα Μπράιαντ τραυματίστηκε στα playoffs της Euroleague και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως αναφέρει το «Sports Walla», o Μπράιαντ ενημέρωσε την ομάδα πως τραυματίστηκε στα play-offs της Euroleague και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τελικά, χθες το βράδυ αποχώρησε από το Ισραήλ και πήγε στην Αμερική.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο έμπειρος παίκτης αναμένεται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για απουσία του από τις αγωνιστικές δραστηριότητες για περίπου δύο μήνες.

Πάντως, η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:47 GREEK BASKET LEAGUE

Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

16:38 SUPER LEAGUE

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Ο δρόμος του νικητή»

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

16:26 SUPER LEAGUE

Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

16:21 GREEK BASKET LEAGUE

Αυτοί «σφυρίζουν» το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

16:14 EUROLEAGUE

Χειρουργείο για Μπράιαντ – Έφυγε από το Ισραήλ

15:59 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησε η Κάρτα Φίλου για τη νέα σεζόν

15:33 NBA

Μιλγουόκι Μπακς: Διαψεύδονται τα σενάρια για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο στους Σέλτικς

15:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Παρουσιάστηκε και εντυπωσιάζει η νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια

14:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στα «ραντάρ» της Κόμο ο Πιρόλα

14:42 OPINION

Η ώρα του ελληνικού Final Four και οι λέξεις “κλειδιά”

14:27 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Σάββας Τσαμπούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας