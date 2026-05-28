Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Conference League

Η Κρίσταλ Πάλας είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0, σηκώνοντας το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με το τέλος της διοργάνωσης, το Sofascore παρουσίασε την κορυφαία ενδεκάδα του Conference League, σύμφωνα με τη βαθμολόγησή του. Σε αυτή υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.

Ο λόγος για τους Λάζαρο Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Με βαθμολογίες 7,2 και 7,33 αντίστοιχα. Στην ενδεκάδα είναι 3 παίκτες της Κρίσταλ Πάλας, άλλοι τόσοι της Στρασμπούρ κι από ένας των Ράγιο, Μάιντς, Σαχτάρ.