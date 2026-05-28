ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται για τον Νεϊμάρ, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026.

Ο 34χρονος άσος αποχώρησε αισθανόμενος ενοχλήσεις, με τα πρώτα νέα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σε κλινική στο Ρίο Ντε Τζανέιρο έδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη εκτίμηση, ο Νεϊμάρ αναμένεται να χάσει όλα τα φιλικά προετοιμασίας της «Σελεσάο», δίνοντας αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα απέναντι στο Μαρόκο στις 14 Ιουνίου.