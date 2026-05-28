· Βραζιλία

ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Νεϊμάρ αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού, καθώς αποχώρησε από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με ενοχλήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες και θα χάσει τα φιλικά προετοιμασίας, δίνοντας μάχη να προλάβει την πρεμιέρα απέναντι στο Μαρόκο στις 14 Ιουνίου.

ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται για τον Νεϊμάρ, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026.

Ο 34χρονος άσος αποχώρησε αισθανόμενος ενοχλήσεις, με τα πρώτα νέα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σε κλινική στο Ρίο Ντε Τζανέιρο έδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη εκτίμηση, ο Νεϊμάρ αναμένεται να χάσει όλα τα φιλικά προετοιμασίας της «Σελεσάο», δίνοντας αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα απέναντι στο Μαρόκο στις 14 Ιουνίου.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:18 SUPER LEAGUE

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»

17:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλικό δημοσίευμα: «Φεύγει ο Βαγιαννίδης από τη Σπόρτινγκ»

17:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ, το Game 1 των ημιτελικών της GBL

17:25 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Τεράστια έκπληξη με αποκλεισμό του Γιανίκ Σίνερ

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο

17:05 MUNDIAL

ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

16:57 CONFERENCE LEAGUE

Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Conference League

16:47 GREEK BASKET LEAGUE

Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

16:38 SUPER LEAGUE

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Ο δρόμος του νικητή»

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

16:26 SUPER LEAGUE

Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας