Βραζιλία: Πρόβλημα με Νεϊμάρ και ανησυχία
Στην πρώτη του προπόνηση ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε με την αγωνία να είναι έκδηλη στο «στρατόπεδο» της «σελεσάο».
Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην εθνική Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων.
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αισθάνθηκε έντονος ενοχλήσεις στη γάμπα, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πριν το τέλος της προκειμένου να μεταβεί για εξετάσεις.
Παρότι η Σάντος έκανε λόγο για έναν ελαφρύ τραυματισμό και απλό πρήξιμο που τον είχε ήδη κρατήσει εκτός δράσης στα τελευταία παιχνίδια, η χρονική συγκυρία προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της Βραζιλίας και τον Κάρλο Αντσελότι, μιας και πλέον βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του μουντιάλ.