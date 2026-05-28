Βραζιλία: Πρόβλημα με Νεϊμάρ και ανησυχία

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην εθνική Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αισθάνθηκε έντονος ενοχλήσεις στη γάμπα, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πριν το τέλος της προκειμένου να μεταβεί για εξετάσεις.

Παρότι η Σάντος έκανε λόγο για έναν ελαφρύ τραυματισμό και απλό πρήξιμο που τον είχε ήδη κρατήσει εκτός δράσης στα τελευταία παιχνίδια, η χρονική συγκυρία προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της Βραζιλίας και τον Κάρλο Αντσελότι, μιας και πλέον βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του μουντιάλ.