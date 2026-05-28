«Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Βίκτορ Παράδα»

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του 24χρονου αμυντικού της Θέλτα, Βίκτορ Παραδά, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα.

Ο Βίκτορ Παράδα φαίνεται πως βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευμα της AS. Ο 24χρονος αριστερός μπακ της Αλαβές έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τη Σπαρτάκ Μόσχας και την Θέλτα να παρακολουθούν επίσης την περίπτωσή του.

Η Αλαβές, μετά την εξασφάλιση της παραμονής της στη La Liga, έχει στρέψει την προσοχή της στον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με τον Παραδά να αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του συλλόγου. Ο νεαρός αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και τη φετινή χρονιά κατάφερε να ανεβάσει αισθητά τις μετοχές του.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας όσο και ως στόπερ. Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, αγγίζει πλέον τα 2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του έπαιξε και ο περσινός δανεισμός του στη Μιραντές, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε κοντά στην άνοδο στη La Liga. Για τον λόγο αυτό, η Αλαβές φρόντισε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο έως το 2029. Ο 24χρονος αμυντικός μετρά συνολικά 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλαβές.

