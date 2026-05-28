Πασκουάλ: «Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος με τη Μπαρτσελόνα»

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το τελευταίο διάστημα, είναι η απόφαση της Μπαρτσελόνα και του Τσάβι Πασκουάλ να χωρίσουν τους δρόμους τους, μετά από ελάχιστους μήνες που κατάφεραν να συνεργαστούν στην δεύτερη θητεία του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας της Βαρκελώνης.

Ειπώθηκαν πολλά και γράφτηκαν ακόμα περισσότερα αναφορικά με το «διαζύγιο» αυτό και στα ρεπορτάζ της Ισπανίας υπήρχαν ξεκάθαρες αιχμές για πολύ κακές σχέσεις μεταξύ του Τσάβι Πασκουάλ και των διοικούντων της ομάδας.

Κάτι όμως που ο ίδιος ο Πασκουάλ το αρνήθηκε κατηγορηματικά με δηλώσεις του, τονίζοντας πολύ απλά ότι δεν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για το πλάνο που έχει η διοίκηση της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να συγχαρώ τον Χάνσι Φλικ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τον Πέρε Ρομέου για το Champions League και να ευχηθώ καλή τύχη στο χάντμπολ.

Ο Γιούστε πρότεινε να είναι μαζί μου, αλλά ήθελα να είμαι μόνος μου. Είναι δική μου απόφαση.

Θέλω να εξηγήσω τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει καμία διαμάχη μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Πασκουάλ, η σχέση μας είναι εξαιρετική, η αφοσίωσή μου στη Μπαρτσελόνα και στον Λαπόρτα είναι αμείωτη. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με την αθλητική διεύθυνση, αυτές τις μέρες εργαζόμαστε με κοινό στόχο.

Πήρα την απόφαση το Σάββατο 16 Μαΐου, ενώ στις 15 ήμουν με τον Μάριο και προσπαθούσα να πείσω έναν παίκτη να έρθει στη Μπαρτσελόνα. Είναι μια κατάσταση που με έχει εξαντλήσει, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που έφυγε το 2016. Έχω βρεθεί σε δύο συλλόγους όπου το μπάσκετ ήταν το μοναδικό άθλημα και είμαι συνηθισμένος σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Συνολικά, αυτό με εξάντλησε πολύ. Είναι σημαντικό το συνολικό πλαίσιο της απόφασης.

Τον Νοέμβριο είχα πολλές αμφιβολίες για το αν θα έρθω. Ο Ναβάρο και ο Λαπόρτα ήταν για μένα δύο προσωπικές δεσμεύσεις, είναι δύο πολύ σημαντικά άτομα στη ζωή μου. Είχα αμφιβολίες, αλλά με έπεισαν. Βάλαμε μια ρήτρα αποχώρησης στο συμβόλαιό μου, την οποία θα ενεργοποιήσουμε. Φοβόμουν, από το 2014 έως το 2016 φοβόμουν, έπρεπε να φύγω και ως οπαδός της Μπαρτσελόνα δεν το έκανα, και τώρα φεύγω γιατί υποφέρω πολύ. Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος και πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσω το νέο εγχείρημα.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα κάνει καλό στη Μπαρτσελόνα, όλοι θα βρουν τη θέση τους και όλοι θα βγουν κερδισμένοι από την απόφαση που πήρα. Από τη στιγμή που η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final-Four, θεώρησα ότι έπρεπε να επιταχύνω τη λήψη της απόφασης.

Το σκέφτηκα μέχρι τις 16 του μήνα και πήρα την ώριμη απόφαση να μην συνεχίσω. Λυπάμαι για τους οπαδούς, λόγω ορισμένων διαρροών που έχουν κυκλοφορήσει. Ήθελα να το ανακοινώσω το συντομότερο δυνατόν, ώστε ο σύλλογος να έχει χρόνο να οργανωθεί, και δεν ήθελα να γίνω πρόβλημα για το μέλλον του συλλόγου.

Ο Γιούστε και ο Μασίπ προσπάθησαν να με πείσουν, ο πρόεδρος Λαπόρτα, τον οποίο αγαπώ και θα αγαπώ πάντα, προσπάθησε, αλλά δεν υπήρχε γυρισμός. Η απόφαση είχε ληφθεί και δεν μπορείς να κοιτάξεις πίσω. Όταν ήρθα στη Μπαρτσελόνα, ο σύλλογος μου πρόσφερε ένα συμβόλαιο στο οποίο δεν διαπραγματευτήκαμε ούτε ένα ευρώ· αυτό που πρόσφερε ο σύλλογος ήταν αυτό που θα δεχόμασταν.

Έχω τέσσερις προτάσεις αλλά ποτέ δεν τις εμφάνισα στο κλαμπ για να τις ματσάρει.

Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε την ACB. Είπα στο Παλάου να μείνουμε ενωμένοι, ο κόσμος να εκφράζεται όπως θέλει, αλλά να μείνουμε ενωμένοι. Ποτέ δεν θα μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά το Παλάου για την υποστήριξη που μου δίνει.

Ξέρετε ότι θα είμαι πολύ χαρούμενος αν έρθουν επιτυχίες στη Μπαρτσελόνα. Η προσοχή από τα media είναι απίστευτη, οι ειδήσεις διαδίδονται αστραπιαία και είναι αδύνατο να κρατηθεί κάτι μυστικό. Κυκλοφορούν ειδήσεις που δεν είναι αληθινές, αλλά το καταλαβαίνω. Σας ζητώ να τραβάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, να μην το μετατρέψετε σε έναν πόλεμο που δεν υπάρχει. Προσπαθήστε να στηρίξετε την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν και μετά θα μπορέσει να γίνει η κριτική.

Για το αν νιώθει ανακούφιση τώρα: «Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε φασαρία πριν τον τελικό του Champions League Γυναικών. Σήμερα είναι καλή μέρα να εξηγήσουμε πράγματα - αρκετά χρειάζονται διευκρίνιση. Δεν έχει να κάνει με την ανακούφιση. Είναι απογοητευτικό πως όλο αυτό έχει δημιουργήσει την ιδέα πως υπάρχει πρόβλημα.

Θέλω όλοι να είμαστε μαζί μέχρι το τέλος. Η ομάδα έχει ανταποκριθεί καλά. Οι τέσσερις τραυματίες επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα. Οι παίκτες είναι σημαντικοί στο να ισορροπήσουν τα άσχημα συναισθήματα γύρω από μερικά πράγματα. Πιέζουν τους εαυτούς τους. Δουλεύουν σκληρά, είναι αφοσιωμένοι. Αντανακλούν τις αξίες της Μπαρτσελόνα».