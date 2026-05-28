ΑΕΚ: «Πρόταση στον Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028»

Η ΑΕΚ θέλει να «δέσει» τον Μάρκο Νίκολιτς με νέο συμβόλαιο και σέρβικα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόταση μέχρι το 2028.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποκάλυψε πριν από μερικές ημέρες την πρόθεση της ΑΕΚ να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League.

Η ιστοσελίδα MaxBet Sport υποστηρίζει, πλέον, πως η Ένωση έκανε πρόταση στον Σέρβο τεχνικό, με νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Νίκολιτς ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και στον πρώτο χρόνο κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Άπαντες στην Ένωση είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο δουλειάς του και την αποτελεσματικότητα που έχει ο Σέρβος, για αυτό και ο Ριμπάλτα ανέφερε σε συνέντευξή του πως υπάρχει πλάνο για νέο συμβόλαιο στον προπονητή.

