«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Βίγκελε από την Πλζεν»

Μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει και… επισήμως η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας του «τριφυλλιού».

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Τσεχίας ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Βικτόρια Πλζεν για την απόκτηση του τερματοφύλακα, Φλόριαν Βίγκελε (25 ετών, 2.05εκ).

Ο 25χρονος κίπερ έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Πλζεν μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε «έγραψε» εμφανίσεις και διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε 14 παιχνίδια, σε σύνολο άνω των 2.800 αγωνιστικών λεπτών, όντας ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του.