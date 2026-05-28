Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 44-0 στην Αθήνα και το 16-0 σε ημιτελικά μετά το 1994

Το πρώτο τζάμπολ των ημιτελικών της Stoiximan GBL θα γίνει στο Telekom Center όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Ένα ζευγάρι που θα συνεχίσει τους αγώνες του το Σάββατο (30/5, 14:50, ΕΡΤ2 Σπορ) στη Θεσσαλονίκη. Αν αυτά τα δύο παιχνίδια δεν κρίνουν την πρόκριση, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά την επόμενη Δευτέρα (1/6, 20:15, ΕΡΤ2 Σπορ).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέλαβε τη 2η θέση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 19-5 και βρίσκεται στα ημιτελικά των playoffs μετά την πρόκριση του επί της Μυκόνου Betsson με 2-0 νίκες. Οι «πράσινοι» είχαν 90+ πόντους στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους στο Πρωτάθλημα, με 15,8 από επιθετικά ριμπάουντ και 16 από αιφνιδιασμούς κατά μέσο όρο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν 3ος στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 17-7 και πέρασε από την πρώτη φάση των playoffs αποκλείοντας το Περιστέρι Betsson με 2-0 νίκες. Έτσι έφτασε τις οχτώ διαδοχικές νίκες καθώς είχε κλείσει την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με έξι σερί επιτυχίες. Ο Δικέφαλος είχε παθητικό μικρότερο των 80 στα 4/5 τελευταία παιχνίδια του, αφού δέχτηκε 85 στο εντός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι Chery. Στα τρία τελευταία από αυτά δεν επέτρεψε στους αντιπάλους του να ξεπεράσουν το 33,33% στα τρίποντα.

Η παρουσία τους στα ημιτελικά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι παρών στα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL για 32η φορά, έχοντας απουσιάσει από αυτά μόνο το 1997. Στις 31 προηγούμενες παρουσίες του μέτρησε 29 προκρίσεις στους τελικούς και οι 28 από αυτές σημειώθηκαν σε σειρές στις οποίες είχε το πλεονέκτημα έδρας. Η μοναδική φορά στην οποία οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν στα ημιτελικά παρότι είχαν το πλεονέκτημα της έδρας, ήταν το 2002 από τον Ολυμπιακό (0-2).

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από απουσία δύο χρόνων στα ημιτελικά, όπου θα αγωνιστεί για 14η φορά στο πλαίσιο της Stoiximan GBL (από το 1992-93). Από τις 13 προηγούμενες, κέρδισε τις τρεις ενώ αγωνίστηκε σε 11/13 σειρές με μειονέκτημα έδρας. Από αυτές κέρδισε τις δύο, αμφότερες με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το 1998 και το 2000.

Το ζευγάρωμα του 2-3

Οι ομάδες που μπήκαν σε αυτές τις σειρές από τη 2η θέση της κανονικής περιόδου, έχουν ισχυρή παράδοση δεδομένου ότι κέρδισαν το 81,25% αυτών. Οι 26 από τις 32 σειρές κρίθηκαν υπέρ των ομάδων που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας ενώ η τελευταία φορά που μία ομάδα, αυτού του ζευγαρώματος, πήγε κόντρα σε αυτό, ήταν το 2019.

Εξαίρεση λοιπόν αυτού του κανόνα αποτέλεσαν…

*Ο ΠΑΟΚ το 1998 με το 2-1 επί του Ολυμπιακού.

*Ο Ολυμπιακός το 2001 με το 2-0 επί του Περιστερίου.

*Ο Ολυμπιακός το 2002 με το 2-0 επί του Παναθηναϊκού.

*Η ΑΕΚ το 2005 με το 3-1 επί του Αμαρουσίου.

*Ο Ολυμπιακός το 2007 με το 3-2 επί του Άρη.

*Ο Παναθηναϊκός το 2019 με το 3-0 επί του Περιστερίου.

Η ιστορία

Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ έχουν φτάσει πια τα 162 παιχνίδια από καταβολής Α’ Εθνικής, με τους «πράσινους» να μετρούν 118 και τους «ασπρόμαυρους» 44 νίκες. Η κυριαρχία της αθηναϊκής ομάδας οικοδομήθηκε στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού από το 1992-93 το επιμέρους σκορ είναι πλέον 85-19.

Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ ήταν εκείνη της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 2022-23 όταν επικράτησε εντός έδρας με 81-73, όμως για να βρούμε την τελευταία νίκη του επί του Παναθηναϊκού AKTOR στην Αθήνα θα πρέπει να γυρίσουμε στις 21 Μαρτίου 1998 όταν επικράτησε με 66-65, χάρη σε καλάθι του αείμνηστου Κόνραντ ΜακΡέι. Έκτοτε οι «πράσινοι» μετρούν 44 συνεχόμενες νίκες ως γηπεδούχοι.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και πάλι στα ημιτελικά…

1994: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-2

1995: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-0

1999: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-0

2011: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0

2014: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0

2015: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0

2018: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

MILESTONE

* Ο Βασίλης Τολιόπουλος απέχει 14 πόντους από τους 2.000. Σε 256 αγώνες στη Stoiximan GBL είχε 1.986 με μέσο όρο καριέρας 7,75.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

* Ο Εργκίν Άταμαν κοουτσάροντας στο Game 1 θα «πιάσει» τον Λευτέρη Σούμποτιτς στα 20 ματς playoffs στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR και μέσα από το Game 2 θα τον ξεπεράσει, για να γίνει 2ος στη σχετική λίστα.

* Ο Μάριους Γκριγκόνις έγινε μέσα από το Game 2 των προημιτελικών με τη Μύκονο Betsson, ο 24ος ξένος του Παναθηναϊκού AKTOR που έφτασε τα 50 κλεψίματα.

* Στα 8/9 τελευταία παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε παθητικό μικρότερο των 80 πόντων.

ΠΑΟΚ

MILESTONE

* Ο Μπριν Ταϊρί χρειάζεται οχτώ ασίστ για να γίνει ο 16ος ξένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ που θα φτάσει τις 100.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

* Ο Παντελής Μπούτσκος έγινε ο 18ος προπονητής που κοουτσάρισε τον ΠΑΟΚ στα playoffs της Stoiximan GBL. Θα γίνει αύριο ο 9ος που θα καθοδηγήσει τον Δικέφαλο σε σειρά ημιτελικών.

* Ο Αντώνης Κόνιαρης μέσα από το Game 2 των προημιτελικών με το Περιστέρι Betsson έγινε ο 15ος στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, που έφτασε τα 100 εύστοχα τρίποντα.

* Ο Τόμας Ντίμσα είναι πλέον μέλος της 10άδας των ξένων παικτών του ΠΑΟΚ με τα περισσότερα τρίποντα στη Stoiximan GBL. Ο Λιθουανός έφτασε τα 62 και ανέβηκε στην 8η θέση της λίστας