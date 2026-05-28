Σκαριόλο: «Έχουμε αδικηθεί, εντυπωσιακό το πώς οι ουδέτεροι έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Μπασκόνια, στο πρώτο ματς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague. Το ματς μετατράπηκε σε αντίδραση για τη διαιτησία που είχε η «βασίλισσα». Μάλιστα στο θέμα αναφέρθηκε ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο προπονητής των Μαδριλένων, είπε πως υπήρξε αδικία και τόνισε το πόσο εντυπωσιακό είναι το πώς συμφώνησαν σε αυτό όλοι οι ουδέτεροι παγκοσμίως!

Οι δηλώσεις του Σκαριόλο:

«Είδα ξανά το ματς. Αναμφίβολα έχουμε υποστεί μια αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι το εξέφρασα...

Δεν μιλάω για τους οπαδούς, μιλάω για τους παίκτες, για ανθρώπους με βαθιά γνώση του μπάσκετ. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Η αδικία έχει γίνει. Σε θεσμικό επίπεδο, δεν θα αναφερθώ στο τι θα διαχειριστεί ο σύλλογος. Σε αυτό εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι με την ομάδα.

Δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι μου κάτω από το χώμα και να μην το αναγνωρίσω. Αλλά αυτό το είπα, πιστεύω ότι και για μένα, για τους παίκτες και για όλους έχει έρθει η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να είμαστε σε θέση να βάλουμε όλη αυτή την ενέργεια και όλη τη συγκέντρωση σε ό,τι έρχεται από εδώ και πέρα».