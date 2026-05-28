Water Polo League Γυναικών: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα τίτλου κόντρα στη Βουλιαγμένη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 της Βουλιαγμένης στα πέναλτι στον πρώτο τελικό της Water Polo League Γυναικών στον Πειραιά, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά μετά από ένα ματς με πολλές διακυμάνσεις.

Η Βουλιαγμένη είχε τον έλεγχο για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης και κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με τέσσερα γκολ διαφορά (9-5) στο τρίτο οκτάλεπτο, έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τη Μαρίνα Κοτσιώνη κάτω από τα δοκάρια.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε στην τελευταία περίοδο, με τη Φωτεινή Τριχά να σημειώνει πέντε γκολ και να οδηγεί την ομάδα της στην ισοφάριση για το 11-11 της κανονικής διάρκειας.

Στα πέναλτι, η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν πραγματοποίησε δύο αποκρούσεις, δίνοντας τη νίκη στις γηπεδούχες, που έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή (29/5, 17:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2

Στα πέναλτι: 4-2

Η σειρά των πέναλτι: Σάντα 12-11, Ξενάκη 12-12, Πλευρίτου 13-12, Κρασσά 13-13, Τριχά 14-13, Φουράκη (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Σιούτη 15-13, Γιάουστρα (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν).

Διαιτητές: Δασκαλοπούλου, Αχλαδιώτης

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 6, Αντριους 1, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Δεσπ. Ανδρεάδη 1, Μουλχάουτσεν 1, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς 1.