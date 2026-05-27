Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με Καλογερόπουλο - Κλείνει σε ιταλική ομάδα

Κοντά στη μετακίνησή του στην Ιταλία βρίσκεται ο Αλέξης Καλογερόπουλος, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα.

🚨 Excl. - Agrreement in principle between #Monza and the centre-back Alexios #Kalogeropoulos (born in 2004). The greek player will leave #Olympiacos as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

Το συμβόλαιο του 22χρονου αμυντικού με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και δεν πρόκειται να ανανεωθεί, με βασικό λόγο την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε ομάδα όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Καλογερόπουλος προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών το 2021, προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, μετρώντας συνολικά 17 εμφανίσεις.

Παράλληλα, αγωνίστηκε ως δανεικός στον Βόλο, όπου κατέγραψε 63 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν φόρεσε 13 φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ.