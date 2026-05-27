· Μόντσα · Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με Καλογερόπουλο - Κλείνει σε ιταλική ομάδα

Ο 22χρονος στόπερ φέρεται έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Κυριακόπουλος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με Καλογερόπουλο - Κλείνει σε ιταλική ομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοντά στη μετακίνησή του στην Ιταλία βρίσκεται ο Αλέξης Καλογερόπουλος, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα.

Το συμβόλαιο του 22χρονου αμυντικού με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και δεν πρόκειται να ανανεωθεί, με βασικό λόγο την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε ομάδα όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Καλογερόπουλος προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών το 2021, προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, μετρώντας συνολικά 17 εμφανίσεις.

Παράλληλα, αγωνίστηκε ως δανεικός στον Βόλο, όπου κατέγραψε 63 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν φόρεσε 13 φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
23:51 OPINION

Παναθηναϊκό… extreme makeover σε πάγκο και χορτάρι

23:43 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το διπλό δοκάρι του Πίνο

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το γκολ του Ματετά που άνοιξε το σκορ

23:29 EUROLEAGUE

Ξέσπασαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης φωνάζοντας: «Euroleague Mafia»

23:18 SUPER LEAGUE

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας του με τον Τσαμπούρη

23:09 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με Καλογερόπουλο - Κλείνει σε ιταλική ομάδα

23:01 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Διακοπή για πρώτες βοήθειες σε οπαδό στον τελικό

22:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«"Κλείδωσε" η συμφωνία Μπαρτσελόνα-Γκόρντον, απομένει το "ΟΚ" της Νιούκαστλ»

22:45 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος η συνεργασία με την εταιρεία security μετά το Final Four

22:26 CONFERENCE LEAGUE

Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το τρόπαιο του Conference League στο γήπεδο της Λειψίας

22:13 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε από ομάδα της πατρίδας του ο Μίχορλ

21:41 CONFERENCE LEAGUE

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας