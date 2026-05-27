Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με Καλογερόπουλο - Κλείνει σε ιταλική ομάδα
Ο 22χρονος στόπερ φέρεται έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».
Κοντά στη μετακίνησή του στην Ιταλία βρίσκεται ο Αλέξης Καλογερόπουλος, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα.
Το συμβόλαιο του 22χρονου αμυντικού με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και δεν πρόκειται να ανανεωθεί, με βασικό λόγο την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε ομάδα όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Ο Καλογερόπουλος προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών το 2021, προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, μετρώντας συνολικά 17 εμφανίσεις.
Παράλληλα, αγωνίστηκε ως δανεικός στον Βόλο, όπου κατέγραψε 63 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν φόρεσε 13 φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ.