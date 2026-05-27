Νέες συζητήσεις Λιόν - Ολυμπιακού για Γιάρεμτσουκ

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Ρόμαν Γιαρεμτσούκ, με τη Λιόν, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν, να αδυνατεί να ενεργοποιήσει την οψιόν αγορά που υπάρχει στην συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το Footmercato, η αποτυχία της γαλλικής ομάδας να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League αλλάζει τα δεδομένα της παραμονής του. Η Λιόν τερμάτισε 3η και θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών που σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα, κάνουν τους «Les Gones» να μην μπορούν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς.

Η Λιόν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί και να μειώσει το ποσό της μεταγραφής με τον Ολυμπιακό. Πάντως στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων» επιθυμούν την παραμονή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο ρόστερ, με τον Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανάβει το πράσινο φως της επιστροφής.