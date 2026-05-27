Εξάντλησε την… αυστηρότητα της η Euroleague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, 6.000 στον Μπάντιο!

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε λόγο για εξαιρετική διαιτησία κι ο Τσους Μπουένο παραδέχθηκε ότι οπαδοί του Ολυμπιακού μπήκαν στο «T-Center» δίχως εισιτήριο.

Μετά τα παραπάνω η Euroleague παραμένει… αμείλικτη προς την ομάδα του Πειραιά, την οποία τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ, για όσα συνέβησαν στον τελικό.

Την ίδια ώρα ο Μπράνκου Μπάντιο τιμωρήθηκε με 6.000 ευρώ, για την αντίδρασή του μετά την αποβολή του με πέντε φάουλ στον ημιτελικό της Βαλένθια με τη Ρεάλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς - Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.

Ο Μπράνκου Μπάντιο, παίκτης της Βαλένθια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια Μπάσκετ και της Ρεάλ Μαδρίτης , βάσει του άρθρου 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Εuroleague».