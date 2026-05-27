Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Μικέλ Αρτέτα!

Η Ένωση Προπονητών του Αγγλικού Ποδοσφαίρου ανακήρυξε ύστερα από ψηφοφοριά τον Μικέλ Αρτέτα ως τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς στην Premier League, με τον ισπανό να οδηγεί τους «κανονιέρηδες» του Λονδίνου στο πρωτάθλημα.

Ο Αρτέτα έγινε ο πρώτος προπονητής της Άρσεναλ που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμή, μετά τον Αρσέν Βενγκέρ το 2004. Στα ίδια βραβεία τιμήθηκε και ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Championship, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.