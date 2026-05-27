· Άρσεναλ

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Μικέλ Αρτέτα!

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του ο Μικέλ Αρτέτα, με τον ισπανό τεχνικό να οδηγεί την Άρσεναλ στο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Μικέλ Αρτέτα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ένωση Προπονητών του Αγγλικού Ποδοσφαίρου ανακήρυξε ύστερα από ψηφοφοριά τον Μικέλ Αρτέτα ως τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς στην Premier League, με τον ισπανό να οδηγεί τους «κανονιέρηδες» του Λονδίνου στο πρωτάθλημα.

Ο Αρτέτα έγινε ο πρώτος προπονητής της Άρσεναλ που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμή, μετά τον Αρσέν Βενγκέρ το 2004. Στα ίδια βραβεία τιμήθηκε και ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Championship, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:29 ΣΠΟΡ

Αλλάζει μέρα και έδρα ο τέταρτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό

16:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σελέν Ερντέμ

15:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφώνησαν Σίτι και Άντερσον για πενταετές συμβόλαιο»

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάρης Δούκας για Βοτανικό: «Τα χιλιάδες παιδιά του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν»

15:40 SUPER LEAGUE

«Στόχος του Ποντένσε η παραμονή του στον Ολυμπιακό»

15:28 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Συνεχίζει στην Όσναμπρικ ο Άμπου Χάνα

15:26 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πλήγμα με Φίζελ στην «Ένωση»

15:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Κ19: Φιλική νίκη με 2-0 επί της Κύπρου

15:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Μικέλ Αρτέτα!

14:54 SUPER LEAGUE

Νέες συζητήσεις Λιόν - Ολυμπιακού για Γιάρεμτσουκ

14:43 SUPER LEAGUE

Super League: Το «αγκάθι» με το Goal Line Technology

14:35 EUROLEAGUE

Εξάντλησε την… αυστηρότητα της η Euroleague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, 6.000 στον Μπάντιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας