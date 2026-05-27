«Στόχος του Ποντένσε η παραμονή του στον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου, Πάμπλο Ολιβέιρα, ο Ντανιέλ Ποντένσε εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την παραμονή του στο λιμάνι.

Ο 28χρονος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Αλ Σαμπάμπ, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν περίπου τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η επιθυμία του να συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους» φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, το μέλλον του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού αναμένεται να ξεκαθαρίσει στα μέσα Ιουνίου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες επαφές που θα καθορίσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ποντένσε πραγματοποίησε 33 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ.