Super League: Το «αγκάθι» με το Goal Line Technology

Το ζήτημα της επαναφοράς του συστήματος Goal Line Technology βρέθηκε στο επίκεντρο του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της Stoiximan Super League, χωρίς όμως να ληφθεί οριστική απόφαση για την εφαρμογή του τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το συγκεκριμένο σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί τη σεζόν 2024-25 στους αγώνες των playoffs για τις θέσεις 1-4, αλλά και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με στόχο την απόλυτη ακρίβεια στις φάσεις της γραμμής του τέρματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε το ενδεχόμενο επιστροφής της τεχνολογίας, ωστόσο το υψηλό κόστος αποτέλεσε βασικό «αγκάθι». Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η χρήση του συστήματος υπολογίζεται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλο για τα δεδομένα της λίγκας.

Παρόλα αυτά, η Λίγκα ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης πως το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ οι παράμετροι της πρότασης της ΕΠΟ και της ΚΕΔ σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος «Goal Line Cameras» στις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

- Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

- Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος «Goal Line Cameras», για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.