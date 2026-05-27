Προς πώληση η ΑΕΛ - Η ανακoίνωση του Νταβέλη και της διοίκησης

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφαση μας να αποχωρήσουμε από οποιαδήποτε διοικητική ανάμιξη και περαιτέρω εμπλοκή, με την ιστορική ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λάρισας αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητας μας.Θα τολμήσουμε να πούμε και να αξιολογήσουμε, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγινε μία μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα υπήρξαν επιτεύγματα τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά. Η απόφαση μας δεν ελήφθη αβίαστα ούτε με μοναδικό γνώμονα τη φετινή δυσμενή βαθμολογική κατάληξη.

Κατέστη ειλημμένη κυρίως από τα μέσα αυτής της αγωνιστικής περιόδου και παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Δυστυχώς οι συγκυρίες και η τύχη φέτος, μόνο με το μέρος μας δεν ήταν και στο αγωνιστικό επίπεδο.Παλέψαμε σε μία πρωτόγνωρη για εμάς κατηγορία και προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες μας.

Πάραυτα όπως κάθε ταξίδι έτσι και το δικό μας έφτασε στο τέλος του και κάπως έτσι θα κληθεί ο επόμενος υποψήφιος ιδιοκτήτης ή ο επόμενος διαχειριστής της ΠΑΕ, να δώσει το δικό του στίγμα για τους μελλοντικούς στόχους.

Είναι απολύτως σαφές ότι από αυτή τη στιγμή οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά και ακίνητα, είναι διαθέσιμα προς πώληση στον όποιο επίδοξο αγοραστή.

Η ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου και θα λήξει για να μπορέσει να υπάρξει ζωτικός χρόνος και για περαιτέρω κινήσεις, την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Παραλάβαμε το 2022 από το προκάτοχο μας μία ομάδα με μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000€, χωρίς άδεια συμμετοχής για την SL2 κατηγορία και καλύπτοντας τεράστιες λειτουργικές υποχρεώσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε την ΠΑΕ ΑΕΛ με 3.300.000€ μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια για Super League και χωρίς τα βαρίδια και τις υποχρεώσεις του παρελθόντος.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε να υπάρξει ουσιαστικό και σοβαρό ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών και των περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΛ, διότι η συστηματική προσπάθεια παραπληροφόρησης περί δήθεν έλευσης άγνωστων προς εμάς επενδυτών, χωρίς ίχνος δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ας γνωρίζει λοιπόν υπεύθυνα το φίλαθλο κοινό μας ότι μέχρι και σήμερα που εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση, επίσημο ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΑΕΛ δεν υπήρξε.

Προφανώς κύριο μέλημα θα είναι και η παροχή κάθε οικονομικής διευκόλυνσης στους υποψήφιους αγοραστές, επαναλαμβάνοντας ότι η συνεισφορά μας στην ΑΕΛ ανήκει οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν.

Επιθυμούμε στο τέλος αυτής της διαδρομής να ευχαριστήσουμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς στήριξαν ανιδιοτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησης μας.

Ευχόμαστε σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, υγεία και κάθε καλό. Από αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ, δεν πρέπει και δεν μπορεί να λείπει κανείς».