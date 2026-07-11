Νορβηγία - Αγγλία: Οι ενδεκάδες του σπουδαίου προημιτελικού

Με τη μάχη ανάμεσα στη Νορβηγία και την Αγγλία (12/07, 00:00, ΕΡΤ 1) ανοίγει το πρόγραμμα της Κυριακής (12/07), με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τρίτο εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η σπουδαία αναμέτρηση διεξάγεται στο Μαϊάμι και περίπου μίαμιση ώρα πριν από την έναρξή της ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Στάλε Σολμπάκεν και Τόμας Τούχελ.

Για τους Βίκινγκς στο βασικό σχήμα βρίσκεται ο ηγέτης τους και τρίτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης, Έρλινγκ Χάλαντ, ενώ για τα Τρία Λιοντάρια διατηρείται στην επίθεση η τριάδα των Κέιν, Γκόρντον και Μαντουέκε.

Η ενδεκάδα της Νορβηγίας: Νίλαντ, Ρίερσον, Άγιερ, Χέγκεμ, Βολφ,, Μπεγκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σιέλντερουπ, Σόρλοθ, Χάλαντ

Η ενδεκάδα της Αγγλίας: Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκέι, Ο’ Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε, Γκόρντον, Κέιν