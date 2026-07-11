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Νίστρουπ: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες, είναι πάντα καλό να κερδίζεις»

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τη φιλική νίκη του «τριφυλλιού» κόντρα στην Γκρασχόπερ.

Νίστρουπ: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες, είναι πάντα καλό να κερδίζεις»
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Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αρκετά καλή εικόνα στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο, επικρατώντας με το ευρύ 3-0, χαροποιώντας το κοινό του.

Η νίκη του «τριφυλλιού» άφησε απόλυτα ικανοποιημένο και τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος στις δηλώσεις του λίγο μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δανός τεχνικός:

«Είναι άλλου είδους αγώνες τα φιλικά. Είναι πάντα καλό να κερδίζεις. Στα πρώτα 15 λεπτά, αλλά και προς το τέλος, δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα ήθελα. Σε γενικές γραμμές, τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα ρυθμό και, συνολικά, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.

Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες, αλλά και από εκείνους που ήρθαν από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε πολλές θέσεις και δεν έχει σημασία πόσο αγωνίστηκε ο καθένας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Είχαμε μια καλή προετοιμασία και πάμε καλά.»

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