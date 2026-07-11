«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει την περίπτωση του Μάνου Κονέ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει της νέας εποχής με τον Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο, πλέον ως μόνιμο προπονητή και όχι ως υπηρεσιακό.

Στη λίστα των «κόκκινων διαβόλων» βρίσκεται ο Μάνου Κονέ της Ρόμα, με την αγγλική ομάδα να εξετάζει την περίπτωσή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ωστόσο, η απόκτησή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς η Ρόμα φέρεται να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.